ФОТОФАКТ: В Щучинском районе начался сбор календулы

13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В КСУП "Совхоз Большое Можейково" Щучинского района начался сбор календулы. Сельхозпредприятие специализируется на выращивании лекарственных трав и растений. Недавно тут завершили уборку ромашки, сейчас стартует новая горячая пора - сбор календулы, или ноготков. Цветки календулы собирают только вручную. Работать в поле начинают с самого утра, пока в цветках достаточное содержание влаги. Под культуру отведено около 15 га. В хозяйстве планируют собрать 2500 кг сырья. После этого цветки поступают на сушку, а затем полученные после сушки 500 кг ноготков фасуются для отправки потребителям.-0-

Фото Леонида Щеглова