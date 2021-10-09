ФОТОФАКТ: В Советском районе Минска с начала осеннего месячника на субботники вышли свыше 17 тыс. человек

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Советском районе продолжается осенний месячник по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории района. По словам главы администрации Советского района г.Минска Сергея Хильмана, субботник - это отличная возможность сделать нашу столицу чище, уютнее и красивее. Включая сегодняшний день, в субботниках с начала месячника уже приняли участие свыше 17 тыс. человек, сегодня на субботник вышли около 10 тыс. горожан. Работники администрации Советского района и УП "Зеленстрой Советского района г.Минска", сотрудники УВД администрации Советского района, студенты БНТУ и курсанты Академии МВД Республики Беларусь осуществляли высадку декоративных кустарников вдоль Минской кольцевой автомобильной дороги. Участники субботника высадили свыше 2 тыс. кустов.-0-
Фото администрации Советского района г.Минска