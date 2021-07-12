ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов из открытого грунта. Работницы хозяйства собирают огурцы лежа на специальной платформе, прикрепленной к трактору. Платформу, разработанную белорусскими учеными, произвели на одном из предприятий региона, в хозяйстве используется больше десяти лет.

Поставляются огурцы из хозяйства в торговую сеть Гродно и региона, также их закупает одно из заготовительных предприятий, где часть огурцов идет на засолку. В СПК "Свислочь" вместе с огурцами отгружают партнерам и важный для этих целей ингредиент - выращенный на своих полях укроп.-0-

Фото Леонида Щеглова