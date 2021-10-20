ФОТОФАКТ: В Старых Дорогах открылась специальная адаптивная игровая площадка

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках благотворительного проекта "Крылья счастья" в Старых Дорогах состоялось открытие специальной адаптивной игровой площадки, а также инклюзивного пространства, где будут работать кружки для детей с особенностями развития. Инициатором выступила компания "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа", резидент Парка высоких технологий, при поддержке Министерства образования.

Игровая площадка создана для воспитанников Стародорожского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Она оборудована специальными качелями, развивающими тренажерами, игровыми комплексами, сенсорными цветочными тумбами, песочницами и креслом-коконом, отвечает всем стандартам и требованиям безопасности. Помимо игровой площадки на базе инклюзивного пространства открылась арт-студия, в которой под руководством творческого педагога мальчики и девочки с особенностями развития будут раскрывать свои таланты, постигать различные техники прикладного искусства и общаться друг с другом. -0-

Фото Рамиля Насибулина

директор компании "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа" Наталья Рыженкова

председатель Стародорожского райисполкома Николай Карпович