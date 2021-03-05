ФОТОФАКТ: В Столбцовском районе готовятся к возможным паводкам

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрогородок Новый Свержень Столбцовского района за последнее десятилетие относительно серьезно топило трижды - в 2010, 2013 и 2018 годах. Источником стихии становились две реки: Неман и его приток Жатеревка. В зоне риска обычно находятся восемь улиц и переулков. В районе действует специальная комиссия, куда входят многие службы - от спасателей до дорожников. В период таяния снега ежедневно контролируется уровень реки в различных населенных пунктах. Заблаговременно составляется список домовладений людей и их скота, попадающих в зону риска. Если вода прибывает стремительно, на базе сельисполкома разворачивается пункт сбора и эвакуации. В этом году в Новом Свержене надеются избежать подобного развития событий. Земля не успела основательно промерзнуть, а значит вода может успеть впитаться.-0-

Фото Павла Орловского

Река Неман

Таяние льда

Река Неман

Вдоль агрогородка отсыпан вал, который помогает сдерживать воду

Еще 20 лет возле забора могло проехать 2 автомобиля. Со временем река подмывает берега и русло расширяется за счет сильного течения

Местные жители обсуждают план действий на случай разлива Немана

Дома в деревне Новый Свержень на берегу Немана

Участок Галины Гацуры вплотную подходит к Неману

Уровень воды возле Нового Сверженя немного поднимается в следствии таяния снега

Река Неман

Утки на реке Неман