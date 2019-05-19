ФОТОФАКТ: В Светлогорске прошли соревнования среди внедорожных автомобилей

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске прошли соревнования среди внедорожных автомобилей "Джип - спринт по-Светлогорски 5". Участники состязались в трех категориях: "стандарт", "спорт", "хард". Мероприятие собрало около сотни участников из Беларуси, России и Украины. В числе организаторов выступают Светлогорский райисполком и районный комитет ОО "БРСМ".
Фото Сергея Холодилина
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