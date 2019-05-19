ФОТОФАКТ: В Центральном ботаническом саду проходит неделя сирени

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя сирени проходит в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 14 по 19 мая. Кульминацией праздника стало мероприятие "Сиреневый сад и огненная феерия на воде". Цветущий сиреневый сад (сирингарий) - излюбленное место минчан и гостей города в эту пору. В нем собрано более 250 сортов, в том числе 16 - собственной селекции.-0-

Фото Оксаны Манчук