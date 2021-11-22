ФОТОФАКТ: В Ветковском районе перезахоронили останки пятерых воинов

Во время захоронения останков воинов
22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В результате поисковых работ в сентябре 2021 года у деревни Новоселки обнаружены останки солдат Красной армии, освобождавших Ветковский район от немецко-фашистских захватчиков. Имена погибших не установлены. В рамках празднования 78-й годовщины освобождения Ветковского района от немецко-фашистских захватчиков в агрогородке Новоселки состоялась церемония торжественного перезахоронения останков воинов РККА.-0-
Фото Сергея Холодилина
Председатель Ветковского райисполкома Павел Силивончик во время выступления на митинге
Жительница д.Новосёлки Валентина Чваркова