ФОТОФАКТ: В Витебске курсирует трамвай с надписью "Спасибо врачам!"

19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай с надписью "Спасибо врачам!" начал курсировать в Витебске. Таким образом сотрудники ОАО "Витебскоблавтотранс" выразили благодарность медикам, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19.
Трамвай курсирует по нескольким маршрутам, поэтому проехать в нем можно по различным улицам и проспектам города. Помимо символичной надписи "Герои нашего времени!" на транспортное средство нанесены изображения людей в белых халатах.-0-
Фото Александра Хитрова
Водитель трамвая Вера Касперова