ФОТОФАКТ: В Витебске почтили память погибших в Афганистане

15 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 15 февраля в Витебске состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 33-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан, а также церемония возложения венков и цветов к памятному знаку воинам-интернационалистам "Боль". В мероприятиях приняли участие руководители и представители местных органов власти, депутаты, воины-афганцы, ветераны локальных войн, семьи погибших, представители трудовых коллективов и общественных организаций.-0-

Фото Александра Хитрова

Выступает председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев

Председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич

Областной военком Руслан Шкодин