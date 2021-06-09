ФОТОФАКТ: В Витебске приступили к выпуску железобетонных плит перекрытия на экспорт

9 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экспортно ориентированную продукцию - железобетонные многопустотные плиты перекрытия безопалубочного формования - начали выпускать в филиале "Завод сборного железобетона №3 г.Витебска" ОАО "Кричевцементношифер".

Новая для завода продукция, которой не хватает на строительном рынке, уже нашла своего покупателя в Пскове, а после выхода на полную производственную мощность будет поставляться и в Смоленск.-0-

Начальник цеха Андрей Махно, формовщики Владимир Попроцкий и Валерий Кутузов

На новой линии

Формовщики Владимир Попроцкий и Валерий Кутузов

Фото Александра Хитрова