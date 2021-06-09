ФОТОФАКТ: В Витебске приступили к выпуску железобетонных плит перекрытия на экспорт

Начальник цеха Андрей Махно и формовщик Валерий Кутузов
9 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экспортно ориентированную продукцию - железобетонные многопустотные плиты перекрытия безопалубочного формования - начали выпускать в филиале "Завод сборного железобетона №3 г.Витебска" ОАО "Кричевцементношифер".
Новая для завода продукция, которой не хватает на строительном рынке, уже нашла своего покупателя в Пскове, а после выхода на полную производственную мощность будет поставляться и в Смоленск.-0-
Начальник цеха Андрей Махно, формовщики Владимир Попроцкий и Валерий Кутузов
На новой линии
Формовщики Владимир Попроцкий и Валерий Кутузов
Фото Александра Хитрова