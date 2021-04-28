ФОТОФАКТ: В Витебске выбрали королеву студенчества

28 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале Дворца культуры железнодорожников в Витебске 28 апреля прошел областной этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева студенчества - 2021". На корону победительницы претендовали девять девушек, представительниц высших учебных заведений Витебской области. Обладательницей титула "Королева студенчества - 2021" стала Виктория Воробьева из Витебского государственного технологического университета.-0-

Фото Александра Хитрова

Виктория Воробьева