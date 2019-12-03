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12:52
Погодные условия не создают угрозу для озимых культур - Белгидромет
Общество
12:47
Жилой дом горел в Могилеве
Происшествия
12:41
Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС за пределы ЕАЭС
Экономика
12:36
Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике
Общество
12:33
В Калинковичах сын убил мать из-за $500
Происшествия
12:30
Румас обсудил с послом России вопросы сотрудничества
Политика
12:27
Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко
Президент
12:24
Гостиницу и кафе планируют открыть в Коссовском дворце до конца декабря
Регионы
12:15
В столичном ГУМе рассказали, сколько стоит оформление витрин
Регионы
12:15
Под Минском парень при самообороне убил отца
Происшествия
12:05
Лукашенко и Вучич проводят переговоры в Белграде
Президент
11:42
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 4 декабря
Общество
11:30
Уголовное дело заведено на жителя Барановичей за лжесообщение о минировании завода
Происшествия
11:28
IT-аудит пройдет в девяти банках Беларуси
Технологии
11:24
ФОТОФАКТ: В Витебске выпал снег
Регионы
11:14
Правительство предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в "Великий камень"
Экономика
11:06
В Молодечно минивэн сбил на переходе пенсионера
Происшествия
10:59
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Культура
10:53
Румас: правительство заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку
Экономика
10:47
Заседание СМИД СНГ планируется провести 3 апреля в Алматы
Политика
10:46
В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе
Экономика
10:38
ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3
Экономика
10:32
РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам
Регионы
10:30
Лебедев: неформальный саммит в Санкт-Петербурге укрепит взаимодействие стран СНГ
Политика
10:22
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро
Экономика
10:18
Лебедев: уходящий год был результативным для СНГ
Политика
10:12
Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике
Экономика
10:08
Медики Минска проконсультируют по ЗОЖ посетителей торговых центров
Регионы
09:42
Более 20 т фундука по заниженной стоимости пытались ввезти через белорусскую границу
Происшествия
09:32
Пресс-конференция о предпраздничной торговле пройдет в пресс-центре БЕЛТА 4 декабря
Общество
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03 декабря 2019, 11:24
ФОТОФАКТ: В Витебске выпал снег
3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На улицах снежного Витебска.-0-
Фото Александра Хитрова
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Гостиницу и кафе планируют открыть в Коссовском дворце до конца декабря
В столичном ГУМе рассказали, сколько стоит оформление витрин
РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам
Медики Минска проконсультируют по ЗОЖ посетителей торговых центров
Студенты гомельских вузов встретятся на форуме талантов "Зимняя радуга"
В Бресте организовали экологическую акцию "Сохрани зеленую ель"
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Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко
Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн - Вучич
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро
В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"
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Лебедев: уходящий год был результативным для СНГ
В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике
Пресс-конференция об итогах участия Беларуси в исследовании PISA пройдет сегодня в БЕЛТА
В середине недели в Беларуси потеплеет: ожидается мокрый снег с дождем и гололед
Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров
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Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике
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В столичном ГУМе рассказали, сколько стоит оформление витрин
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