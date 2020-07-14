ФОТОФАКТ: В Витебске завершили строительство Полоцкого путепровода

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 15 июля в Витебске торжественно откроют движение транспорта и пешеходов на Полоцком путепроводе над железнодорожными путями.
Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, соединяющая магистральную улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга.
Длина нового моста более 400 м. Его строительство обошлось порядка Br100 млн.-0-
Фото Александра Хитрова