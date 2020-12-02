ФОТОФАКТ: В витебской гимназии №8 готовятся к Новому году

Дети делают новогодние рисунки
Новости темы "Новый год"
2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Активно готовятся к празднованию Нового года в витебской гимназии №8. На уроках труда и рисования гимназисты делают игрушки и новогодние украшения, также они репетируют новогодние утренники.-0-
Фото Александра Хитрова
За украшением елки учащиеся 11 "Г" класса Софья Погребнюк и Михаил Раковский
Ученица 9 класса Софья Буйницкая
Антон Самоваров украшает елку
Елку украшают Елизавета Палагот и Тимофей Захаров
Интерьер школы украшает Даниил Зятиков
Учитель трудового обучения Алина Билютавичюте готовит с ребятами новогодние игрушки
Ученик 2 "Б" класса Ярослав Масютенко с символом 2021 года
Новогодние наряды для кукол шили учащиеся гимназии
Дети делают новогодние рисунки
В витебской гимназии №8