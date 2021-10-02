ФОТОФАКТ: В войсковой части 3214 начал работать военно-патриотический клуб "Рысь"

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась церемония открытия Минского городского военно-патриотического клуба "Рысь".-0-
Заместитель Министра внутренних дел – командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков
Командир бригады спецназа полковник Дмитрий Микша принимает знамя Минского городского военно-патриотического клуба "Рысь"
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк
Фото Рамиля Насибулина