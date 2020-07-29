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Новости
21:19
Подробности задержания боевиков рассказали на "Беларусь 1"
Общество
21:13
В США грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
В мире
21:03
Авраменко: необходимо внедрять инновационные технологии в перевозочный процесс
Общество
20:46
МАРТ координирует работу по допуску белорусских производителей к госзакупкам в России
Экономика
20:32
Сивец: смущает политическая несостоятельность некоторых кандидатов в президенты
Общество
20:22
ФОТОФАКТ: Вечерний Минск
Регионы
20:04
Пенсии в августе выплатят досрочно - Минтруда
Общество
19:57
Подготовка президентского Послания обсуждена на рабочей встрече у Лукашенко
Президент
19:48
Рапота: будущее интеграции - в реализации совместных созидательных проектов
Экономика
19:42
Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК
Общество
19:26
В Японии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
В мире
19:24
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК
Президент
19:13
Более Br43 млн из бюджета Гомельской области направлено на поддержку здравоохранения
Регионы
18:54
Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней
Регионы
18:50
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Беларуси
Общество
18:40
МТЗ возобновил поставки техники в Зимбабве
Экономика
18:34
В Новогрудском районе смертельно травмирован мужчина
Происшествия
18:27
Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
Президент
18:21
МАРТ выдал предупреждение Банковскому процессинговому центру за отказ от тестирования банкоматов
Экономика
18:18
В Минске за пять дней выявили 45 пьяных водителей
Регионы
18:15
На чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определены первые победители
Спорт
18:05
Белорусские пиломатериалы на $5,1 млн продали в Китай через БУТБ с начала года
Экономика
17:56
Электродома и водородное топливо - какие возможности открывает запуск БелАЭС
Общество
17:53
Птицефабрика "Дружба" открыла новый бройлерный цех
Регионы
17:51
Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги
Регионы
17:38
Реконструированный Дворец культуры открыли в Орше
Культура
17:37
Почти половина украинцев против дистанционного образования во время карантина - опрос
В мире
17:14
Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона
Регионы
17:00
Рецидивист из Оршанского района приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство из мести
Происшествия
16:50
ФОТОФАКТ: Как выглядит хадж во время пандемии
В мире
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Регионы
29 июля 2020, 20:22
ФОТОФАКТ: Вечерний Минск
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицах вечернего Минска.-0-
Фото Оксаны Манчук
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архитектура
Минск
фоторепортаж
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Более Br43 млн из бюджета Гомельской области направлено на поддержку здравоохранения
Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней
В Минске за пять дней выявили 45 пьяных водителей
Птицефабрика "Дружба" открыла новый бройлерный цех
Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги
Сработали на отлично - в Гомеле чествовали медработников региона
Главное
Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
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Подготовка президентского Послания обсуждена на рабочей встрече у Лукашенко
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Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
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Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
О выборах и выборе белорусов - комментарий
Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Беларуси
Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней
Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси
В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко
Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси с начала столетия почти на 4 градуса
В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии
Детские пособия повышаются с 1 августа
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Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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