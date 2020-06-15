ФОТОФАКТ: Вечерний Могилев

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Новости
17:34
ЕОК выделят $2,8 млн на поддержку национальных олимпийских комитетов
Спорт
17:33
Ржевский мемориал советскому солдату планируют открыть 30 июня
Общество
17:30
В Беларуси понимают важность прозрачной системы финотчетности для инвестора - Рунец
Экономика
17:27
МАРТ: сообщить о нарушениях санэпидтребований можно онлайн
Общество
17:18
Еврокомиссия в связи с пандемией COVID-19 запустила информационный сайт для туристов
Технологии
17:09
Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку в Минске
Происшествия
17:06
Видеоконференция по поставкам белорусских стройматериалов в Швецию пройдет 18 июня
Экономика
16:58
Канада передаст Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Политика
16:57
Финляндия объявила об окончании чрезвычайного положения
В мире
16:57
Неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве
В мире
16:53
Италия отменила почти все введенные из-за COVID-19 ограничения
В мире
16:45
Девушка попала под поезд в Сморгонском районе
Происшествия
16:41
Минчанин утонул в водоеме в Тучинском сквере
Происшествия
16:39
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
Общество
16:36
Модель образовательной среды для снижения конфликтов будет внедряться в белорусских школах
Общество
16:29
Женская сборная Беларуси по волейболу начинает подготовку к отбору на ЧЕ-2021
Спорт
16:23
Агротуристический маршрут свяжет Кобринский и Жабинковский районы
Регионы
16:23
"Белавиа" планирует первый чартер в Египет 4 июля
Общество
16:13
Андрейченко: беспокоит отсутствие диалога ведущих стран и выход милитаризации из-под контроля
Политика
16:12
Платные тесты на антитела к COVID-19 начали делать в Могилеве
Регионы
16:10
Пенсионер погиб под колесами грузового состава в Буда-Кошелевском районе
Регионы
16:05
Фазель: заявка Швейцарии на проведение хоккейного ЧМ-2026 будет иметь небольшое преимущество
Спорт
16:01
Минское "Динамо" подало документы для участия в следующем сезоне КХЛ
Спорт
15:55
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили по телефону главы МИД Беларуси и Сербии
Политика
15:55
В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района ввели карантин из-за бешеной лисы
Происшествия
15:51
ФОТОФАКТ: Вечерний Могилев
Регионы
15:47
Транспортная инспекция остановила более 1,2 тыс. большегрузов с навигационными пломбами
Общество
15:40
Руководитель подразделения БООР в Вилейке забрал домой туши диких кабанов - возбуждено уголовное дело
Происшествия
15:34
Консультации по подготовке к ЦТ в белорусских школах будут проходить по 23 июня
Общество
15:19
Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике рассказал о подготовке спортсменов к ЧЕ
Спорт
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15 июня 2020, 15:51
ФОТОФАКТ: Вечерний Могилев
15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Города Беларуси. На улицах вечернего Могилева.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Агротуристический маршрут свяжет Кобринский и Жабинковский районы
Платные тесты на антитела к COVID-19 начали делать в Могилеве
Пенсионер погиб под колесами грузового состава в Буда-Кошелевском районе
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Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан на текущей неделе
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МАРТ: сообщить о нарушениях санэпидтребований можно онлайн
Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 16 июня
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
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Более 500 предложений работы ждут соискателей Минска на электронной ярмарке вакансий 18 июня
Как начать путь к идеальному телу и не бросить через месяц - комментарий
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Судьбы, сложенные в треугольник
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