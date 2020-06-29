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Новости
00:55
Более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
В мире
00:39
Индия открывает крупнейшую в мире больницу для лечения COVID-19
В мире
00:30
ФОТОФАКТ: Вечерняя Площадь Победы в Минске
Регионы
00:05
В Польше завершилось голосование на президентских выборах
В мире
28.06.20
28.06.20
23:20
Геополитика, отношения с Россией и выборы - подробности закрытой встречи Лукашенко с активом Минской области
Президент
28.06.20
23:16
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости
Регионы
28.06.20
22:46
В шотландском Глазго неизвестный с ножом вновь напал на людей
В мире
28.06.20
22:10
Лукашенко: выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее
Президент
28.06.20
22:04
Футболисты "Ислочи" победили "Городею" в чемпионате Беларуси по футболу
Спорт
28.06.20
21:54
Лукашенко чиновникам: если вы хотите брать взятки - за меня не голосуйте
Президент
28.06.20
21:49
Лукашенко: если Беларусь сделает хоть один неосторожный шаг, то рухнет под обломками международных конфликтов
Президент
28.06.20
21:17
"Идет очень серьезная борьба за передел мира" - Лукашенко высказался о противостоянии между США и КНР
Президент
28.06.20
21:14
Бразильский футболист упал с 200-метрового склона и выжил
В мире
28.06.20
20:40
Землетрясение произошло в Пуэрто-Рико
В мире
28.06.20
20:05
Стимулирующие меры повысили спрос на перевод домов на электроэнергию - Минэнерго
Общество
28.06.20
19:52
На вечеринке в Бразилии погибли 4 человека
В мире
28.06.20
19:21
Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных для туристов регионов
В мире
28.06.20
18:53
В Исландии выбрали президента
В мире
28.06.20
18:22
"Торпедо-БелАЗ" победил "Витебск" в чемпионате Беларуси по футболу
Спорт
28.06.20
17:33
В Червенском районе горел продуктовый магазин
Происшествия
28.06.20
17:28
Ботанический сад приглашает полюбоваться цветущими розами и принять участие в интерактивной прогулке
Культура
28.06.20
17:19
Станцию метро "Площадь Победы" закрывали почти на час из-за бесхозной сумки
Происшествия
28.06.20
16:56
"Большой городской пикник" и праздник книги - как в Могилеве проходит День города
Регионы
28.06.20
16:15
Руководитель "Виккру": наша сила - в исторической памяти
Общество
28.06.20
16:01
Пожар произошел в минском спа-салоне
Происшествия
28.06.20
15:54
Спортивная эстафета, перетягивание каната и бег в мешках - "Битва дворов" прошла в Могилеве
Регионы
28.06.20
15:45
В Минске трамвай сошел с рельсов и остановил движение на полчаса
Происшествия
28.06.20
15:31
Житель Кобрина едва не погиб на пожаре
Происшествия
28.06.20
15:30
В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19
Общество
28.06.20
15:13
В Сингапуре с 1 июля открываются основные туристические достопримечательности
В мире
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29 июня 2020, 00:30
ФОТОФАКТ: Вечерняя Площадь Победы в Минске
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерняя Площадь Победы в Минске.-0-
Фото Максима Гучека
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ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости
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Спортивная эстафета, перетягивание каната и бег в мешках - "Битва дворов" прошла в Могилеве
Почти 13,5 тыс. детей из Минска оздоровились в лагерях за первую смену
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Лукашенко: выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее
В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19
Стимулирующие меры повысили спрос на перевод домов на электроэнергию - Минэнерго
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Лукашенко: если Беларусь сделает хоть один неосторожный шаг, то рухнет под обломками международных конфликтов
"Идет очень серьезная борьба за передел мира" - Лукашенко высказался о противостоянии между США и КНР
Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь
"Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды
Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость
Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске
Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси
"Большой городской пикник" и праздник книги - как в Могилеве проходит День города
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Выпускниками Военной академии стали более 400 офицеров
Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июля
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