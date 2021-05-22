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Новости
17:51
Тематические выставки организуют на Кургане Славы в Минской области
Регионы
17:48
Девять человек стали миллиардерами благодаря производству вакцин от коронавируса
В мире
17:41
Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу
Спорт
17:30
В Белорусском детском фонде 25 мая начнет работу общественная приемная
Общество
17:25
Ирина Шарыхина завоевала бронзу ЧЕ по каратэ в Хорватии
Спорт
17:17
В Нью-Дели выявили почти 200 больных "черной плесенью"
В мире
16:56
Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом
Общество
16:50
Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси
Происшествия
16:42
Баскетболисты "Импульса-БГУИР" впервые взяли бронзу чемпионата Беларуси
Спорт
16:38
Жодинские торпедовцы победили "Сморгонь" в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
16:32
Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси
Спорт
16:26
Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии
Спорт
16:18
ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске
Регионы
16:05
Хакеры украли личные данные 4,5 млн клиентов авиакомпании Air India
В мире
15:59
Пользователей YouTube ждет неприятный сюрприз - нашествие рекламы
Технологии
15:46
Железнодорожную станцию реконструируют в Фаниполе
Регионы
15:38
Белорусов призывают помочь в анализе проблем вакцинации против COVID-19
Общество
15:27
Тело 36-летнего милиционера без признаков жизни обнаружено в Полоцке
Происшествия
15:16
В Минской и Витебской областях летом будут работать 34 студотряда БГПУ
Регионы
15:00
Умер самый пожилой велогонщик в мире
В мире
14:58
Белорусские депутаты провели онлайн-встречу с представителями Коммунистической партии Испании
Политика
14:49
"Цмокi-Мiнск" вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси
Спорт
14:43
Хоккеисты Дании сенсационно победили шведов на чемпионате мира
Спорт
14:38
Комиссия ООН приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми
Общество
14:25
Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду - Шулейко провел прямую линию
Регионы
14:07
Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым - Минздрав
Общество
13:43
Трактор и комбайн горели в двух регионах страны в минувшие сутки
Происшествия
13:32
Гандболистки БНТУ-БелАЗа заняли 3-е место в розыгрыше Кубка Беларуси
Спорт
13:15
ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле
Регионы
13:06
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Беларуси за январь-май снизилась на 22,5%
Общество
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22 мая 2021, 16:18
ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зацветают деревья и распускаются цветы.-0-
Фото Максима Гучека
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природа
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Тематические выставки организуют на Кургане Славы в Минской области
Железнодорожную станцию реконструируют в Фаниполе
В Минской и Витебской областях летом будут работать 34 студотряда БГПУ
Транспортное сообщение, капремонт, помощь инвалиду - Шулейко провел прямую линию
ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле
Брестский облсовет рассмотрит вопрос введения сбора за пересечение границы на авто
Главное
"Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС" - Лукашенко предлагает продумать меры реагирования
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Возрождение нацистской идеологии в Беларуси недопустимо - Рачков
Щекин: решение об усилении роли Совбеза является логичным и исторически зрелым
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 пациент с COVID-19, выписаны 1463
Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом
Ермошина: до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет
В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым - Минздрав
Белорусские легкоатлетки выиграли две медали на международном турнире в Германии
ФОТОФАКТ: Весеннее цветение в Минске
Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович
ФОТОФАКТ: Народный праздник Никола Вешний отмечают в Могилевской области
Гайдукевич: в Беларуси есть уникальная традиция совершать преступления, а потом прикрываться политикой
ФОТОФАКТ: Областная выставка охотничьих собак проходит в Гомеле
Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси
Андрейченко: работа с обращениями граждан совершенствуется и положительно оценивается нашими людьми
Шпилевская: независимые СМИ в Беларуси нужно защищать, но вначале покажите мне такое медиа
ФОТОФАКТ: Вечер духовной музыки прошел в БГУ
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