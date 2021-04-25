ФОТОФАКТ: "Весенний велопробег - 2021" собрал в Гомеле около 700 поклонников велоспорта

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Традиционный "Весенний велопробег" собрал в Гомеле около 700 поклонников велосипедного спорта, среди которых немало детей, подростков и семейных пар. Маршрут пролегал по улицам города, а дистанция составила 12 км.-0-
Фото Сергея Холодилина
Участница велопробега студентка ГГУ им. Ф.Скорины Лилиана Макушенко
Заместитель председателя Гомельского горисполкома Елена Алексина во время выступления перед велопробегом
Начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский с напутственным словом к участникам велопробега
Участник велопробега начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Николай Светогор