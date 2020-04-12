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Новости
21:04
Сознательное поведение населения в условиях COVID-19 позволит избежать более жестких мер - Караник
Общество
20:52
ВОЗ порекомендует странам белорусский подход к лечению коронавируса - Караник
Общество
20:34
Беларусь ждет полный отчет миссии ВОЗ в течение недели
Общество
20:29
В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19
Общество
20:27
В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19
Общество
20:10
Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция
Общество
19:31
Самолет компании Air France обстреляли в аэропорту в Республике Конго
В мире
18:53
"Смолевичи" и "Шахтер" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Спорт
18:23
Великобритания стала пятой страной, где число летальных исходов от коронавируса превысило 10 тыс.
В мире
17:57
ФОТОФАКТ: Весна в Гомельском парке
Регионы
17:44
Рукописный текст хита The Beatles ушел с молотка за $910 тыс.
Калейдоскоп
17:30
Папа Римский впервые выступил с пасхальной речью внутри пустого собора Святого Петра
В мире
17:22
Футболисты БАТЭ разгромили "Минск" в 4-м туре чемпионата Беларуси
Спорт
16:39
ФОТОФАКТ: Два пожарных расчета тушили горящую траву в Гомельском районе
Происшествия
16:27
Премьер-министра Великобритании выписали из больницы
В мире
16:10
ОПЕК+ продолжит переговоры по незавершенной сделке 12 апреля
В мире
15:46
Экипаж МКС отметит День космонавтики совместным ужином на борту
Технологии
15:23
Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных
В мире
15:04
Британский парламент возобновит работу 21 апреля
В мире
14:51
МЧС Минска проводит рейды по заброшенным постройкам
Регионы
14:35
Площадь Победы в Минске почти готова к открытию после реставрации
Регионы
13:51
Акцию "Дом без насилия" проведут в Минске онлайн
Регионы
13:19
В Жабинковском районе сотрудники ГАИ спасли упавшего в колодец мужчину
Происшествия
12:53
Решение о снятии санитарных ограничений в США будет принято в ближайшее время - Трамп
В мире
12:35
В России число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло почти втрое
В мире
12:17
Еврокомиссия представит рекомендации по пошаговому ослаблению чрезвычайных мер
В мире
12:03
ФОТОФАКТ: Вербное воскресенье празднуют в Гродно
Регионы
11:26
Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 13 апреля
Общество
11:20
В Индийском океане произошло землетрясение
В мире
11:17
Африканские нефтяники заявили о сокращении добычи вместе с ОПЕК+
В мире
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12 апреля 2020, 17:57
ФОТОФАКТ: Весна в Гомельском парке
12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Весна в Гомельском парке.
Фото Сергея Холодилина.
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Узбекистан прислал в Беларусь самолет с медицинскими масками и другими средствами защиты
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В Беларуси выполнено 5,8 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым
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