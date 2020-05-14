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Новости
21:28
Правительство Японии досрочно отменило чрезвычайное положение
В мире
21:24
НББ подготовила книжную выставку ко Дню биологического разнообразия
Культура
21:15
Цена карантина: почему антикризисные меры в России придется расширять
В мире
21:04
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс.
В мире
20:54
"Синьхуа" заявило протест США в связи с ограничением сроков виз для журналистов
В мире
20:38
Уголовное дело об убийстве жителем Светлогорска супруги передано в суд
Происшествия
20:23
Генеральный директор ВТО уходит в отставку
В мире
20:08
Состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Спорт
19:56
В Ганцевичском районе рабочего насмерть придавило автопогрузчиком
Происшествия
19:48
ФОТОФАКТ: Весна в Лошицком парке
Регионы
19:37
В Могилевской области дан старт уникальному туристическому проекту
Регионы
19:27
Литературный музей Петруся Бровки приглашает 16 мая на онлайн-экскурсии
Культура
19:15
МОК выделит $800 млн на преодоление последствий пандемии и переноса Олимпиады
Спорт
19:04
ФОТОФАКТ: В Гродненской области заканчивают укос озимой сурепицы и озимой ржи
Регионы
18:44
Массовое ДТП на ул. Буденного в Минске: столкнулись четыре авто
Происшествия
18:31
Минэкономики прорабатывает возможность организации для предпринимателей семинаров по перепрофилированию
Экономика
18:19
В Полоцке мужчину за воровство колбасы приговорили к трем годам колонии
Происшествия
18:17
Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло более чем вдвое
Регионы
18:06
В Брестской области шесть лабораторий проводят тестирование на коронавирус
Регионы
18:06
Беларусь рассчитывает подписать кредитное соглашение с ЕБРР по финансированию строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ "Минск"
Общество
18:03
РИКЗ: абитуриентам не придется менять пропуска на ЦТ из-за переноса его сроков
Общество
18:00
Более 12,5 тыс. молодых людей подали заявки на работу в студотрядах БРСМ
Общество
17:59
Кочанова встретилась с руководителями и работниками медучреждений Брестской области
Регионы
17:45
В апреле через Национальный аэропорт Минск выполнено 15,7% запланированных рейсов
Общество
17:38
РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах"
Культура
17:36
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда
Президент
17:34
Беларусь заинтересована в сплочении усилий с ЕБРР по борьбе с негативными последствиями пандемии - Румас
Общество
17:27
"Минск" и "Дорожник" победили на старте 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Спорт
17:24
Аграрии Минской области планируют приступить к укосу трав 23-24 мая
Регионы
17:12
УНОВИС стал одним из самых больших достижений белорусской культуры - директор Музея истории ВНХУ
Культура
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14 мая 2020, 19:48
ФОТОФАКТ: Весна в Лошицком парке
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весна в Лошицком парке. -0-
Фото Оксаны Манчук
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Минск
природа
Новости рубрики Регионы
В Могилевской области дан старт уникальному туристическому проекту
ФОТОФАКТ: В Гродненской области заканчивают укос озимой сурепицы и озимой ржи
Число генетических исследований судэкспертами Витебской области выросло более чем вдвое
В Брестской области шесть лабораторий проводят тестирование на коронавирус
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В Совете Республики не исключают инициирования изменений в правовые акты ЕАЭС для поддержки экспорта
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