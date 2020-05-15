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Новости
18:37
Власти США вводят ограничения на поставку компании Huawei компьютерных чипов
Технологии
18:26
Самосвал в мегамаске: МАЗ призвал белорусов думать о здоровье
Регионы
18:22
Предприятия "Беллегпрома" продолжают поддерживать медиков
Общество
18:16
Содействие в возвращении в Беларусь из-за пандемии оказано около 8 тыс. граждан
Общество
18:12
Теннисные турниры возобновятся не раньше августа
Спорт
17:44
В Болгарии с 18 мая возобновят работу торговые центры
В мире
17:36
Елена Дубровская: сегодняшняя эпидситуация - не повод унывать и зацикливаться на этом
Общество
17:35
В Беларуси открыт сезон охоты на косулю
Общество
17:18
МАЗ показал на выставке свои передовые автомобили
Экономика
17:15
Совет Республики передал средства индивидуальной защиты РНПЦ детской онкологии
Общество
17:10
ФОТОФАКТ: Весенние дни в Лошицком парке
Регионы
17:05
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Спорт
17:00
Водитель легковушки погиб в аварии под Логойском
Происшествия
16:59
В Брестской области с начала года на аукционах продано 30 объектов неиспользуемого госимущества
Регионы
16:53
Помощники Президента на следующей неделе проведут прямые телефонные линии
Общество
16:51
В больницах Гомельской области создан прочный запас средств защиты для медперсонала
Регионы
16:47
В Гродно машина из-за аварии повисла на столбе
Происшествия
16:40
Лжеброкер выманила у жительницы Гродно почти Br127 тыс.
Происшествия
16:22
Карпенко считает важным вручать выпускникам аттестаты в торжественной обстановке
Общество
16:21
Грузия с 22 мая отменяет режим ЧП
В мире
16:19
Реальные денежные доходы белорусов в I квартале выросли на 7,1%
Экономика
16:17
Карпенко: все задания ЦТ будут сугубо в рамках школьной программы
Общество
16:12
Генпрокуратура Беларуси передала литовским коллегам дело об организации незаконной миграции
Происшествия
16:06
По вине нетрезвого водителя произошло лобовое столкновение машин в Могилевском районе
Происшествия
16:02
Горячую воду в домах с 2021 года будут отключать не более чем на 13 дней
Общество
15:41
Интернет-мошенники похитили Br450 с карты пенсионерки из Гродно
Происшествия
15:40
Помпео: США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях
Экономика
15:33
Германия отменяет карантин для въезжающих из стран ЕС
В мире
15:31
Ремонт подъездов и дорог, жилищные вопросы - Субботин провел прямую линию
Регионы
15:30
Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Беларуси прибудет в Клайпеду в начале июня
Экономика
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15 мая 2020, 17:10
ФОТОФАКТ: Весенние дни в Лошицком парке
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние дни проводят минчане в Лошицком парке.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Минск
природа
Новости рубрики Регионы
Самосвал в мегамаске: МАЗ призвал белорусов думать о здоровье
В Брестской области с начала года на аукционах продано 30 объектов неиспользуемого госимущества
В больницах Гомельской области создан прочный запас средств защиты для медперсонала
Ремонт подъездов и дорог, жилищные вопросы - Субботин провел прямую линию
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Более 12 тыс. решений о разморозке семейного капитала принято в Беларуси
Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона
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