ФОТОФАКТ: Ветеранов войны чествовали на дому в Витебске

Председатель ветеранской организации Витебского облисполкома Зоя Крот поздравляет труженицу тыла Нину Грунину
Новости темы "День Победы"
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 7 мая в преддверии Дня Победы в Витебске чествовали ветеранов войны Николая Жарикова, Аркадия Однорукова, Анатолия Терентьева и труженицу тыла Нину Грунину.-0-
Фото Александра Хитрова
Николаю Жарикову 9 мая исполняется 95 лет
Главный специалист управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома Георгий Козлов вручает почетную грамоту облисполкома Николаю Жарикову
Ветеран войны Анатолий Жариков
Награды Анатолия Жарикова
Георгий Козлов поздравляет ветерана Аркадия Однорукова
Ветеран войны Аркадий Одноруков