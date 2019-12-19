ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь доставили в Беларусь

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в разных странах Европы и Северной Америки. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом через скаутскую эстафету в различные страны

По традиции святыню в белорусские парафии доставляют католические скауты. 19 декабря огонь торжественно передан в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

После торжества встречи огня и святой мессы огонь зажгли у главного алтаря гродненского храма. Каждый верующий может принести частицу святого огня в свой дом. Эта традиция популярна среди гродненцев. Лампады, зажженные от огня, доставят в приходы региона.-0-

Фото Леонида Щеглова