ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь прибыл в Гродно

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В этот день католические скауты доставили огонь из Вифлеема в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Торжественное внесение огня состоялся в 17.30, затем прошла праздничная служба, после которой огонь начал путешествие по стране.

Католические скауты доставят огонь в другие храмы по всей стране. В 2019 году маршрут путешествия Вифлеемского огня в Беларуси составил более 5 тыс. км. В этом году планируется проехать около 6 тыс. км. Зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый, независимо от конфессии.

Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в разных странах по всему миру. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом передается через скаутскую эстафету в различные страны Северной Европы и Америки.-0-

Фото Леонида Щеглова