ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Победы

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"Только Победа, других вариантов не принимал" - историей фронтового пути отца поделилась гомельчанка
9 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Возложением цветов и венков к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины отметили День Победы в областном центре. В церемонии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и другие.-0-
Фото Александра Хитрова