ФОТОФАКТ: Витебские школьники на Жаутыковской олимпиаде по информатике завоевали 6 медалей

18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские школьники завоевали 6 медалей по информатике на XVII Международной Жаутыковской олимпиаде, которая проводилась 8-13 января онлайн с хостингом в Алматы (Казахстан). В олимпиаде приняли участие 295 школьников, представлявших учебные заведения общего среднего и дополнительного образования из 18 стран. Успешно выступили на ней воспитанники преподавателя по информатике витебских гимназий №1 и №8 Вероники Лактиной. Серебряных медалей удостоены Николай Новицкий, Константин Смирнов и Егор Тилигузов (гимназия №1), а также Дарья Гнедько и Тимофей Балюконис (гимназия №8). Бронзовым призером стал Владислав Адаменко из гимназии №1.-0-

Фото Александра Хитрова

Серебряный призер олимпиады Тимофей Балюконис

Тимофей Балюконис со своим педагогом Вероникой Лактиной

Серебрянный призер Дарья Гнедько