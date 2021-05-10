ФОТОФАКТ: Во многих отселенных деревнях Брагинского района по народным традициям сегодня отмечается Радуница

Литургия по усопшим в деревне Просмычи
10 мая, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Во многих отселённых деревнях Брагинского района по народным традициям сегодня отмечается Радуница. В дни Радуницы проезд транспорта в отселенные зоны осуществляется без пропусков, но с обязательным проведением радиационного контроля по возвращении.-0-
Фото Сергея Холодилина
Житель деревни Двор Савичи Павел Балобан
Бывший житель деревни Двор Савичи Николай Целуйко приехал помянуть отца
При въезде в зону отчуждения, которая находится на границе с Украиной, осуществляется обязательный пограничный контроль
Радуница в отселённой деревне Ясени
Бывшая жительница деревни Волоховщина Мария Игнатенко
Дозиметрист контрольно-пропускного пункта "Глуховичи" Александр Трусов во время проведения радиационного контроля автомобиля после посещения отселенной зоны
Бывший житель деревни Савичи, а ныне житель города Сергиев Пасад Артем Смальцев следует на Радуницу в родную деревню
Крест-оберег в отселённой деревне Глуховичи