Принятие военной присяги состоялось в 72-м гвардейском объединенном учебном центре

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре прошла торжественная церемония принятия военной присяги, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Сегодня тысячи белорусских парней по всей стране дали клятву на верность народу Республики Беларусь, дали клятву защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй нашей республики. Это очень тяжелая и непростая обязанность, и по силам она только настоящим мужчинам, настоящим патриотам", - заявил во время выступления министр обороны Виктор Хренин.

Министр обороны Виктор Хренин

Обращаясь к новобранцам, он отметил: впереди их ждет напряженная боевая учеба, освоение военно-учетных специальностей, овладение современной техникой. "Вам предстоит сдавать серьезный экзамен в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021". Убежден, что вы достойно примите эстафету от старших товарищей и продолжите укреплять обороноспособность нашей страны", - сказал министр.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил возросшую популярность службы по контракту, подчеркнув, что белорусская армия на 60% укомплектована теми, кто служит таким образом. "В нашей стране создана система, когда молодой человек имеет право выбора и может сразу начать служить по контракту. В этом году таким правом воспользовались около 500 человек. Кроме того, одно из новшеств нынешнего призыва - возможность пройти службу в резерве во время каникулярных отпусков для учащихся высших учреждений образования сельскохозяйственного профиля", - добавил Виктор Хренин.

После принятия военной присяги военнослужащие направились в первое в их жизни увольнение.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Заместитель министра обороны Андрей Жук