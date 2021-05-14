ФОТОФАКТ: Военнослужащие пограничной заставы "Асаревичи" несут службу на водных рубежах

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из самых интересных и живописных участков Белорусско-Украинской границы, которая проходит по фарватеру Днепра, несут службу гомельские пограничники.-0-

Фото Павла Орловского

Сержант Владислав Амелин заряжает оружие

Брандвахта

Военнослужащие в столовой

Построение

Егор Лещенок в помещении дежурного по заставе

Владислав Амелин готовится к несению службы в пограничном наряде

Сержант Владислав Амелин со служебной собакой в пограничном наряде

Служебная собака выполняет команды военнослужащего Кирилла Семенени

Капитан-лейтенант Олег Выгляд

Вожатый служебной собаки Кирилл Семененя и инспектор Сергей Шевченко

Дежурный пограничной заставы "Лоев" Павел Зайцев