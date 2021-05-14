ФОТОФАКТ: Военнослужащие пограничной заставы "Асаревичи" несут службу на водных рубежах

Командир судна Василий Прищеп
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из самых интересных и живописных участков Белорусско-Украинской границы, которая проходит по фарватеру Днепра, несут службу гомельские пограничники.-0-
Фото Павла Орловского
Сержант Владислав Амелин заряжает оружие
Брандвахта
Военнослужащие в столовой
Построение
Егор Лещенок в помещении дежурного по заставе
Владислав Амелин готовится к несению службы в пограничном наряде
Сержант Владислав Амелин со служебной собакой в пограничном наряде
Служебная собака выполняет команды военнослужащего Кирилла Семенени
Капитан-лейтенант Олег Выгляд
Вожатый служебной собаки Кирилл Семененя и инспектор Сергей Шевченко
Дежурный пограничной заставы "Лоев" Павел Зайцев