ФОТОФАКТ: Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал в Витебске

Татьяна Зайковская приобретает билеты на фестиваль
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 23 апреля в Витебске.
XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. -0-
Фото Александра Хитрова
Летний амфитеатр в Витебске - главная площадка фестивальных событий
Горожане знакомятся с программой фестиваля
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Схема зрительного зала в Летнем амфитеатре