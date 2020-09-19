ФОТОФАКТ: Второй республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Смолевичском районе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 сентября на базе ОАО "ТБЗ Усяж" состоялся II республиканский турнир по торфяному (болотному) футболу среди организаций торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" и организаций цементной отрасли Беларуси. В нем приняли участие 15 команд, в том числе три команды, представляющие цементные заводы — ОАО "Кричевцементношифер", ОАО "Красносельскстройматериалы" и ОАО "Белорусский цементный завод". Организаторами мероприятия выступили ГПО "Белтопгаз" и РК Профсоюза Белэнерготопгаз.-0-
Фото Оксаны Манчук