ФОТОФАКТ: Выставка авторских изделий "KUKLA - 2021. РОЖДЕСТВО " проходит в Гомеле

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка авторских изделий кукол и мишек Тедди в канун Рождества проходит в Гомеле. Уже в четвертый раз проходит выставка сказок, фантазий и иллюзий. Здесь каждый художник - создатель своей собственной неповторимой истории. Несколько месяцев авторы готовят особенных героев. Комочки глины, лоскутки вискозы, ленточки, ниточки, пуговки превращаются в умелых руках в удивительные текстильные скульптуры, фарфоровых кукол и мишек Тедди.

На выставке представлены работы более 30 авторов со всей Беларуси, из России и Латвии.-0-

Фото Сергея Холодилина