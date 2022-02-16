ФОТОФАКТ: Выставка к годовщине вывода советских войск из Афганистана открылась в Витебске

16 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в зале Музыкальной гостиной 16 февраля открылась выставка "Домой!", посвященная 33-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Ее организаторы - Витебский городской музей воинов-интернационалистов и Витебский центр современного искусства. На выставке представлены уникальные фотографии митинга-возвращения 11 марта 1989 года, когда по площади Победы в Витебске торжественным маршем прошли десантники 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

На выставке также представлен цикл работ "Афганистан - боль моя". Художник Леонид Шакинко посвятил его воинам-интернационалистам, смотревшим в глаза опасности и смерти. Это исповедь и горькое покаяние одного человека перед живыми и мертвыми солдатами войны в Афганистане. Фон портретов с горными пейзажами, боевыми эпизодами, символическими тюльпанами и вознесенными в молитве воедино руками соединяет изобразительный обобщенный образ трагедии войны. Посетители выставки смогут увидеть фотодокументальные материалы об истории войны, документальную видеосъемку подготовки воздушно-десантной дивизии к возвращению и многое другое.-0-

Фото Александра Хитрова

Председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич

Председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич