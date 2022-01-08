ФОТОФАКТ: Выставка "Соловей и роза. Антология вышивки крестом" представлена во дворце Румянцевых и Паскевичей

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Соловей и роза. Антология вышивки крестом", представленная в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей, отражает хронологию событий Гомельской области через вышивку. Это своего рода необыкновенная стрела времени длиной в более чем 100 лет.

Экспозиция объединила около 300 предметов. Она позволяет оглянуться в прошлое и проследить, как вышивка крестом, переживая то взлеты, то падения, трансформируясь сюжетно и стилистически, покоряла текстильные просторы. "XIX век или XXI, тканая рубаха из прабабушкиного сундука или оригинальное платье в стиле этно из последней коллекции, игривый пасторальный сюжет или образ святого - вышивка крестом словно объединяет времена, поколения и регионы", - подчеркнули в учреждении.

Раскодировать историю через вышивку крестом во дворце Румянцевых и Паскевичей можно будет до середины февраля.-0-

Фото Сергея Холодилина