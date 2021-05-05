ФОТОФАКТ: Выставки, посвященные Великой Отечественной войне, открылись в Витебске

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 5 мая открылась выставка плакатов, посвященных Великой Отечественной войне. В холле ратуши представлено 20 плакатов, созданных известными художниками в 1941-1945 годах и переизданных в 1975 году.

Во внутреннем дворике открыли выставку "И в памяти, и в семейном альбоме". В мае прошлого года во время празднования 75-летия Победы музей объявил акцию "И в памяти, и в семейном альбоме". В течение года жители Витебска, чьи родные и близкие были участниками Великой Отечественной войны, предоставили в музей большое количество информации. Эти экспонаты представлены там. После открытия выставки состоялось возложение цветов к памятному знаку возле входа в музей, на месте казни советских патриотов.-0-

Фото Александра Хитрова

Во время открытия выставки "И в памяти, и в семейном альбоме"

Выступает заместитель директора музея по научной работе Валерий Шишанов

Памятный знак на месте казни советских патриотов

Возложение цветов к памятному знаку