ФОТОФАКТ: Выставочный проект "Покинутая земля" к 35-летию аварии на ЧАЭС стартовал в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном историческом музее открылся выставочный проект "Покинутая земля", приуроченный к 35-летию аварии на ЧАЭС. Проект подготовлен совместно с Белорусским телеграфным агентством.

Об аварии, ее последствиях для Беларуси, их ликвидации и восстановлении территорий, о судьбах людей, чья жизнь оказалась связана с чернобыльской темой, на выставке "Покинутая земля" расскажут многочисленные фотографии и архивные материалы.-0-

Фото Павла Орловского

Директор Национального исторического музея Александр Храмой

Заведуюший экспозиционным отделом Вероника Сосновская

Фотограф, художник Виктор Шматов

Директор Национального исторического музея Александр Храмой