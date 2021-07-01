ФОТОФАКТ: За 2021 год в Полесских районах Гомельской области восстановят более 3 тыс. болот

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За нынешний год в Полесских районах Гомельской области восстановят более 3 тыс. деградированных и неэффективно осушенных болот. Работы проведут в рамках второй фазы проекта международной технической помощи "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси". Общественное объединение "Зеленая экономика" в партнерстве с Минприроды этот проект реализует с 2018 года. Во время первой фазы уже восстановили более 1 тыс. га осушенных торфяников в Могилевской области.-0-

Фото Сергея Холодилина