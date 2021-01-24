ФОТОФАКТ: Забег в валенках прошел в Лепеле

24 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле 24 января впервые прошел забег в валенках во время спортивно-массового праздника "Большой день здоровья". Забег был разделен на четыре категории: мужской, женский, детский и в карнавальных костюмах. Участникам нужно было преодолеть определенную дистанцию. Для тех, кто занял вторые и третьи места, предусмотрены подарки - термокружки с логотипом забега. Победителю в качестве памятного сувенира вручили валенки. Инициаторами мероприятия стали райисполком, БРСМ и работники Лепельского физкультурно-оздоровительного центра.-0-

Фото Александра Хитрова

Участник соревнований Игорь Юркевич

Участник соревнований Максим Ясенович

Марина Ясенович с сыновьями Павлом и Сашей

Главный приз - валенки в руках Павла Жерносека