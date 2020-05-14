ФОТОФАКТ: Закат над Минским морем 

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Новости
13:27
Доллар на торгах 14 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели
Экономика
13:25
Детские летние лагеря с круглосуточным пребыванием начнут работать с 15 июня, школьные - с 1 июня
Общество
13:24
График выпускных экзаменов в школах может быть скорректирован - Карпенко
Общество
13:22
ВТБ Беларусь, Visa и "Колобайк" открывают сезон специальных предложений на прокат велосипедов
Общество
13:19
Имена кандидатов в Президенты станут известны в июле - ЦИК
Политика
13:16
Минобразования предлагает учебным заведениям индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров
Общество
13:13
Белорусский гандболист Иван Бровко завершает карьеру
Спорт
13:08
В Грузии с 18 мая откроются салоны красоты
В мире
13:03
Театр эстрады представит осенью новое шоу "Mama mia"
Культура
12:59
ЕЭК подтвердила проведение 19 мая Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции
Экономика
12:56
Карпенко: всех аттестуем, никаких проблем нет
Общество
12:53
В Беларуси сместят сроки вступительной кампании
Общество
12:45
В Беларуси выздоровели и выписаны 8168 пациентов с COVID-19
Общество
12:43
Обновленный неврологический корпус 5-й больницы в Минске откроется в ближайшие дни
Регионы
12:39
Для студентов-волонтеров запустили онлайн-проект #AntiCOVID-19
Общество
12:38
Белорусская актриса Елена Дубровская примет участие в проекте "I БРСМ I онлайн"
Общество
12:37
Две женщины незаконно помогали иностранцам легализоваться в Беларуси
Происшествия
12:29
Камеры наблюдения помогли установить вскрывших сельский магазин воров
Происшествия
12:28
Выделение мест в общежитии, соседские споры, капремонт дома - Евсеев провел прямую телефонную линию
Регионы
12:27
Аграрии Витебской области завершили сев яровых зерновых и зернобобовых
Регионы
12:22
Минсвязи выпустит почтовый блок к 550-летию явления Жировичской иконы
Общество
12:20
Министры обороны Беларуси и Китая обсудили совместную боевую подготовку и образование
Общество
12:15
Подано уже 14 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты
Президент
12:14
Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: ненужных послаблений быть не должно
Президент
12:14
Румас: все обязательства по выплате госдолга в 2020 году будут выполнены безусловно и в срок
Экономика
12:11
Проект указа об изменениях в правила охоты дорабатывается с учетом предложений
Общество
12:10
Беларусь продолжит добиваться компенсации в $84 млн от Orlen Lietuva - "Белнефтехим"
Экономика
12:08
Румас рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом 2020 года
Экономика
12:08
МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году
Политика
12:06
Румас видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ для Беларуси
Экономика
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14 мая 2020, 11:20
ФОТОФАКТ: Закат над Минским морем
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закат над Минским морем.-0-
Фото Андрея Покумейко
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Обновленный неврологический корпус 5-й больницы в Минске откроется в ближайшие дни
Выделение мест в общежитии, соседские споры, капремонт дома - Евсеев провел прямую телефонную линию
Аграрии Витебской области завершили сев яровых зерновых и зернобобовых
Гродненская область в I квартале увеличила экспорт товаров на 28,3%
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Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: ненужных послаблений быть не должно
В Беларуси выздоровели и выписаны 8168 пациентов с COVID-19
МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году
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Румас: второй пакет мер поддержки будет ориентирован конкретно на помощь гражданам
В Беларуси сместят сроки вступительной кампании
Акция "Чистый водоем" стартует в Беларуси 18 мая
Имена кандидатов в Президенты станут известны в июле - ЦИК
В Совете Республики не исключают инициирования изменений в правовые акты ЕАЭС для поддержки экспорта
Ночные заморозки и без существенных осадков будет в Беларуси 15 мая
ЕЭК подтвердила проведение 19 мая Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции
Проект указа о мерах поддержки организаций культуры вынесен на общественное обсуждение
Беларусь продолжит добиваться компенсации в $84 млн от Orlen Lietuva - "Белнефтехим"
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Выделение мест в общежитии, соседские споры, капремонт дома - Евсеев провел прямую телефонную линию
Для студентов-волонтеров запустили онлайн-проект #AntiCOVID-19
В Беларуси завершается сев кукурузы
Проект указа об изменениях в правила охоты дорабатывается с учетом предложений
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Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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