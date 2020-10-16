ФОТОФАКТ: Заключительный этап учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2020"

16 октября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020". В маневрах участвовали контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составила более 900 человек, было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Учение проводилось в два этапа.-0-

Фото Александра Хитрова