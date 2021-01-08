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Новости
12:34
ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск
Регионы
12:27
Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону
Регионы
12:21
Коронавирусом в мире за первую неделю года заразились столько же людей, сколько за весь июнь
В мире
12:17
В Минске работники МЧС спасли женщину, едва не упавшую с балкона
Происшествия
11:58
Снег и до -6°С ожидается в Беларуси 9 января
Общество
11:49
В России за сутки выявили 23 652 случая COVID-19
В мире
11:42
Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур
Происшествия
11:24
В Глубокском районе очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака
Происшествия
11:21
В Могилеве определятся финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу
Спорт
11:19
Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о сговоре вокруг самолетов 737 MAX
В мире
11:06
Белорусские гандболисты сыграют с норвежцами в квалификации чемпионата Европы
Спорт
11:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны - 2177
Общество
10:58
Работники МЧС спасли трех человек при пожаре в минской квартире
Происшествия
10:40
В Минске несколько водителей не учли погодные условия и врезались в столбы
Происшествия
10:20
Электроснабжение в течение суток нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси
Общество
10:11
Умер полицейский, ранее пострадавший в здании Конгресса США
В мире
09:53
В Украине введен усиленный карантин
В мире
09:50
ГАИ призывает водителей проявлять повышенное внимание при переменчивых погодных условиях
Общество
09:35
Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Байдену
В мире
09:30
В Витебске стартует II Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад"
Культура
09:11
МАЗ отправил для тестирования в Сочи новую модель автобуса
Экономика
09:01
Коза, Дедок и колбаса – традиции и обычаи рождественских колядок в архивных фотографиях БЕЛТА
Общество
00:06
В Индонезии активизировался вулкан - эвакуированы около 500 человек
В мире
07.01.21
07.01.21
23:31
Стоимость биткойна превысила $40 тыс.
В мире
07.01.21
22:57
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ
Спорт
07.01.21
22:42
Илон Маск назван самым богатым человеком мира
В мире
07.01.21
21:54
Хоккеисты "Авангарда" одержали победу над "Северсталью" в матче чемпионата КХЛ
Спорт
07.01.21
21:44
Более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки
В мире
07.01.21
21:08
Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 2 млн
В мире
07.01.21
20:29
В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция арестовала 68 человек
В мире
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Регионы
08 января 2021, 12:34
ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заснеженный Минск.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону
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ФОТОФАКТ: Рождественские гуляния "Віцебскія каляды" прошли в Витебске
ФОТОФАКТ: Праздничное богослужение в честь Рождества Христова в Свято-Николаевском гарнизонном соборе в Бресте
Благотворительная программа "Рождественская елка - наши дети" пройдет в Минске 11 января
Имиджевые объекты МЧС открыли в Рогачеве и Речице
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Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны - 2177
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Умер полицейский, ранее пострадавший в здании Конгресса США
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Арина Соболенко победила на старте турнира в Абу-Даби
Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД
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