ФОТОФАКТ: Завершился 19-й сезон Belarus Fashion Week

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 по 20 октября в Минске проходил 19-й сезон Belarus Fashion Week – проект Белорусской палаты моды и агентства PR и коммуникаций "Открытый подиум", формирующий имидж белорусской моды на мировом уровне.

Свои эксклюзивные модные показы и закрытые презентаций показали ведущие бренды страны: NELVA by Huawei, BALUNOVA Fashion Design Studio, WOMEN Fashion Brand, Natalia Korzh, Jovanas Couture, Scapegoat_404 by Huawei, Candy Lady, T.Efremova, Historia Naturalis, Davidova inspired by Huawei, Ksenia Gest, Hmylko, Jamido monofaktura, Totti Swimwear.-0-

Фото Андрея Покумейко