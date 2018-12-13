ФОТОФАКТ: Жительница Витебского района собрала более 1 тыс. новогодних игрушек и открыток

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница агрогородка Зароново Витебского района Людмила Никитина - хранитель экспонатов народного музея в местном детском саду. Она собрала более 1 тыс. новогодних игрушек и открыток ХХ-ХХI веков.
Коллекция занимает немалую часть в музее. Здесь собраны Санта-Клаусы, Деды Морозы, Снегурочки, игрушки из разных материалов. Людмила Никитина собирала их сама, также экспонаты ей присылали и передавали ученики, знакомые из разных уголков мира, жители самого агрогородка и Витебского района.-0-
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