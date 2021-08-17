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Новости
13:59
В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть
Происшествия
13:59
Исследования еще 15 поданных на госрегистрацию наименований масок ведутся в Беларуси
Регионы
13:55
Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью
Регионы
13:49
"Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности
Общество
13:45
Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси
Регионы
13:42
В учреждениях образования Минской области наиболее востребованы учителя начальных классов
Регионы
13:39
План текущего ремонта улиц и дорог Минска выполнен на 116%
Регионы
13:39
Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в очном формате 19-20 августа в Кыргызстане
В мире
13:36
Около 4 тыс. школьников Минска обучаются на белорусском языке
Регионы
13:31
Доллар и евро на торгах 17 августа подорожали, российский рубль подешевел
Экономика
13:26
Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
Общество
13:13
Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов
Политика
13:03
В Минске работники МЧС мониторят потенциально опасные места подтоплений
Происшествия
12:53
В Витебске задержали наркоторговца, занимавшегося распространением психотропов в трех областях
Регионы
12:51
В минских школах завершается выдача сертификатов готовности
Регионы
12:47
В шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США обнаружили тело афганца
В мире
12:44
Руководители по военно-патриотическому воспитанию приступят к работе в Минской области 1 сентября
Регионы
12:40
Минчанин обвиняется в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ
Происшествия
12:39
Педагогических классов в столичных школах станет больше
Общество
12:34
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
Регионы
12:33
В России за сутки выявили 20 958 случаев заражения COVID-19
В мире
12:31
Минтранс рассказал о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период
Экономика
12:25
Cамолет Ил-112В разбился в Подмосковье
В мире
12:21
Пиревичская жемчужина. Как спасти уникальный белорусский храм
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12:21
Зарплата в студотрядах достойная - Прохоров
Общество
12:17
ЮНЕСКО призвала защитить объекты культурного наследия в Афганистане
В мире
12:14
Полный курс вакцинации от COVID-19 в Могилевской области прошли 130 тыс. человек
Регионы
12:10
БРСМ в следующем году запустит трудовой проект на МАЗе
Общество
12:08
В Кыргызстане в ДТП с микроавтобусом погибли 5 человек, 10 пострадали
В мире
12:07
Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19
Общество
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Регионы
17 августа 2021, 12:34
ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь в Мядельском районе - излюбленное место отдыха белорусов и зарубежных гостей. А здесь и вправду есть чем полюбоваться!-0-
Фото Оксаны Манчук
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Минская область
природа
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Исследования еще 15 поданных на госрегистрацию наименований масок ведутся в Беларуси
Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью
Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси
В учреждениях образования Минской области наиболее востребованы учителя начальных классов
План текущего ремонта улиц и дорог Минска выполнен на 116%
Около 4 тыс. школьников Минска обучаются на белорусском языке
Главное
От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
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Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19
Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси
В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть
Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог
Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды
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