ФОТОФАКТ: Живописное озеро Нарочь

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь в Мядельском районе - излюбленное место отдыха белорусов и зарубежных гостей. А здесь и вправду есть чем полюбоваться!-0-

Фото Оксаны Манчук

Фото Оксаны Манчук