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14:28
Представители Администрации Президента проведут 4-7 февраля приемы граждан
Общество
14:25
Сборочное производство белорусских электробусов может появиться в Каталонии
Экономика
14:24
Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Орловской области
В мире
14:20
МВД: в 2019 году ликвидировано 29 каналов поставки наркотиков в Беларусь
Общество
14:05
МНС планирует создать в Минске многофункциональный центр обслуживания
Регионы
13:55
Прокуратура выявила падеж скота и приписки в хозяйствах Витебской области
Регионы
13:53
В Беларуси становится меньше пострадавших от криминала - Караев
Общество
13:50
Конкурс инновационных проектов объявлен в Витебской области
Регионы
13:46
Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции - Румас
Экономика
13:37
В Гомеле в феврале начнут тестировать оплату проезда в автобусах через смартфон
Технологии
13:36
ФОТОФАКТ: Зима в Минске
Регионы
13:32
Возможности охотничье-рыболовного туризма Беларуси представлены на выставке в Германии
Экономика
13:32
МАРТ официально установил тарифы на транзит российской нефти по Беларуси - он вырастет на 6,6%
Экономика
13:30
Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси растет - МНС
Общество
13:24
Организация экономического сотрудничества и развития сделает обзор конкурентного права в ЕАЭС
Экономика
13:24
Верховный суд оставил без изменения приговор за убийство восьмимесячной девочки в Лунинце
Происшествия
13:21
Европарламент голосует за введение универсального разъема для зарядки смартфонов
Технологии
13:18
В реке Свислочь обнаружено тело 66-летней женщины
Происшествия
13:12
Доллар и евро на торгах 31 января подорожали, российский рубль подешевел
Экономика
13:05
МАРТ предлагает обсудить, какую посуду запретить в общепите
Общество
13:02
Патриотические автобусные маршруты разработают в Гомельской области к 75-летию Победы
Регионы
12:59
Первое онлайн-казино в Беларуси появится в 2020 году
Общество
12:46
Налоговая проработает вопрос о получении от курьерских служб информации о крупных покупках
Экономика
12:45
Большой сольный концерт Александра Малинина
Культура
12:42
Завершено расследование дела об убийстве девочки в Зельвенском районе
Происшествия
12:35
Масштабную оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот проведут в Беларуси в 2020-2022 годах
Экономика
12:32
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности
Общество
12:16
В ПВТ отмечают живой творческий диалог между IT-сообществом и парламентом
Общество
11:59
Мощный взрыв произошел на заводе в Орловской области России
В мире
11:53
Дожди и до +9°С ожидается в Беларуси 1 февраля
Общество
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31 января 2020, 13:36
ФОТОФАКТ: Зима в Минске
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске идет снег.-0-
Фото Максима Гучека
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МНС планирует создать в Минске многофункциональный центр обслуживания
Прокуратура выявила падеж скота и приписки в хозяйствах Витебской области
Конкурс инновационных проектов объявлен в Витебской области
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Спецпроекты
Экспертная среда
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