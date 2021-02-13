ФОТОФАКТ: "Зимние старты-2021" прошли в Витебске

Во время праздника

13 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 13 февраля в Витебске прошел зимний культурно-спортивный праздник "Зимние старты - 2021". В программе праздника были лыжные забеги, соревнования по перетягиванию каната, шуточная полоса препятствий, армрестлинг, дартс и другие состязания, конкурсы и игры. Кульминацией праздника стали показательные выступления военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Организатор мероприятия - администрация Октябрьского района Витебска.-0-

Фото Александра Хитрова