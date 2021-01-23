ФОТОФАКТ: "Зимний маршрут" БРСМ стартовал в Гродно

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый республиканский патриотический трудовой проект Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ "Зимний маршрут" стартовал в Гродно 23 января. Отряд зимнего маршрута "Азiмыя" сформирован на базе Гродненского государственного аграрного университета. С 23 по 30 января бойцы отряда преодолеют около 600 км и посетят сельские школы Сморгонского, Ивьевского, Лидского и Щучинского районов. В центре их внимания будут профильные агроклассы. Старт проекту дали в средней школе №5 в Гродно.-0-
Фото Леонида Щеглова
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